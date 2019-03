Mercedes Araoz: "Un congresista mal remunerado es la tentación para los 'lobbies'"

La vicepresidenta y congresista oficialista Mercedes Araoz consideró este miércoles que las remuneraciones de los legisladores se deberían actualizar y aumentar, de acuerdo con el costo de vida del país en la actualidad.

Según destacó, el aumento de sueldos evitaría que los parlamentarios caigan en “la tentación para los lobbies”.

“Un congresista mal remunerado es la tentación para los lobbies, es la tentación para que alguien haga trampa. Los que no hacemos la trampa, por supuesto, no queremos estar en eso y consideramos que debería haber un pago justo, una buena remuneración”, aseguró a la prensa.

Mercedes Araoz indicó que “los salarios de los congresistas están atrasados” desde hace casi 15 años y se debería dar la posibilidad de que mejoren. Esto en alusión a la polémica por el cobro de los S/2,800 por gastos de representación, pese a que algunos parlamentarios no cumplen con esta actividad en sus regiones, tal como lo indica el reglamento.

“Son más de 15 años que [los sueldos] no han cambiado o 10 años, por lo menos […] Están congelados, la intención era darle una posibilidad de que se mejoren porque de verdad ya son varios años donde hay un congelamiento, pero sincerarlo todo en una sola fórmula”, dijo.

Consultada sobre cuánto deberían ganar los legisladores,** Araoz** evitó dar una cifra y manifestó que la decisión de sumar la asignación por representación al sueldo tendría que analizarse en la Junta de Portavoces.

“No sé [cuánto], yo no voy a dar un criterio mío, lo que creo es que es un trabajo que tiene que ser remunerado como cualquier otro trabajo. [¿La asignación podría sumarse al sueldo?] Es un análisis que se tiene que hacer a través de Portavoces, yo no voy a dar una opinión en la cual no estoy involucrada en la decisión final, eso será un análisis que tenemos que discutirlo a nivel de Portavoces o en el Consejo Directivo”, refirió.