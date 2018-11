Mercedes Aráoz: Alguien que usa la Fiscalía de manera política está cometiendo un delito

La vicepresidenta y congresista de Peruanos por el Kambio, Mercedes Aráoz, afirmó que la denuncia constitucional en su contra presentada por el Ministerio Público es una muestra de que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, usa la institución “de manera política”, lo cual “es un delito”.

“Una persona que utiliza estos temas de manera política, usa la Fiscalía de manera política, usa la Fiscalía de manera política, está haciendo un acto que es un delito”, sostuvo en RPP.

Aráoz explicó que esta acción de parte de Chávarry tendría que ver con las cuatro denuncias constitucionales en su contra que están a la espera de ser revisadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

“Yo soy una persona que si eventualmente, pasan estos análisis en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y llega al pleno, voy a tener que votar y si tengo que votar él está amedrentando mi voto. Es una actitud realmente peligrosa”, manifestó.

En ese sentido, refirió que cada vez que hace una declaración o le pide una inhibición al fiscal Chávarry por sus declaraciones él “actúa con un documento” en su contra.

La legisladora remarcó que en este proceso que no se ha cumplido con la prerrogativa de que pueda hacer uso de su defensa ya que no ha sido citada. “No he tenido la prerrogativa como vicepresidenta y como congresista de que yo tengo que fijar el lugar y la hora en la cual me tiene que tomar mi declaración”, reclamó.

“Más allá de mi persona, yo me puedo someter a cualquier investigación porque tengo la certeza de mi integridad y no he hecho ninguno de los actos de los que se me acusan. Esto es un daño profundo al Estado de derecho de nuestro país. No hay garantías porque ni siquiera se ha respetado mi derecho de defensa”, detalló Araoz.

El último miércoles el fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional que incluye al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y los legisladores oficialistas Mercedes Araoz y Carlos Bruce por la presunta compra de votos a fin de evitar la vacancia de PPK.