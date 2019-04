Meléndez: Caída en popularidad de Vizcarra es porque las reformas toman tiempo

El vocero de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, consideró que la caída en la aprobación del presidente Martín Vizcarra, quien según el último sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) pasó de 56% de aprobación en febrero a 44% en marzo, se debe a que las reformas de justicia y política que ha decidido liderar toman un tiempo para mostrar resultados a la población.

“Este año definitivamente ha sido un año muy complicado que lo que requería era estabilizar al país y el presidente Martín Vizcarra ha tenido el valor, la valentía de hacer lo que otros presidentes no han hecho: enfrentar la corrupción […] Ninguna reforma es popular, las reformas toman tiempo […] y la población muchas veces lo siente como un malestar”, explicó en entrevista con Ideeleradio.

Jorge Meléndez recordó que Martín Vizcarra asumió la presidencia de la República en un “momento complicado” y de enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso, lo cual generaba ruido político.

Sin embargo, el vocero oficialista reconoció que se debe hacer un “mea culpa” en que, en aspectos como la reconstrucción del norte, no se ha avanzado en la ejecución del presupuesto, originando un descenso en la aprobación de Vizcarra.

“Hay que hacer un mea culpa en el tema de la reconstrucción del norte, en donde los niveles de aprobación del presidente empezaron a disminuir por la baja ejecución presupuestal que ha habido [la cual] llegó al orden del 30%, pero no se completó el 100% que sería el escenario ideal o pasar de un 90%”, dijo.

En ese contexto, Meléndez refirió que Martín Vizcarra tomó la decisión de realizar cambios en su gabinete ministerial, “con la esperanza de que esta nueva etapa tenga mayores resultados a nivel del gasto público, eficiencia en la gestión”, entre otros.

“La encuesta lo que está reflejando son varios temas que aquejan durante años al país, uno es el tema de la inseguridad. Esos son los problemas del día a día que espero que con este nuevo gabinete tenemos que ir resolviéndolo”, manifestó.

Finalmente, el legislador consideró que Vizcarra no es un “presidente débil” y destacó que ha tenido “coraje y valor” para enfrentar la corrupción, algo que otros mandatarios no han hecho.

“Él [Martín Vizcarra] ha apostado por el diálogo y a mí no me parece un presidente débil, es un presidente súper valiente porque ha tenido el coraje y valor de enfrentar la corrupción, lo que otros no han hecho. Otros presidentes han preferido convivir con la corrupción y no enfrentarla”, señaló.