Mauricio Mulder: "Como demócrata respeto lo que diga el TC"

El congresista de la Célula Parlamentaria Aprista Mauricio Mulder aseguró que respetará la decisión que tomó el Tribunal Constitucional (TC) al aprobar la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno y un grupo de parlamentarios contra la ley que prohibía la publicidad estatal en medios de comunicación privados.

“Mi papel aquí es cuidar el dinero del Estado, no estar promoviendo que el Estado le regale plata a sus amigos y si este tema de la prensa fue considerado de esta manera, como demócrata respeto lo que diga el TC y buscaremos ahora que el tema pase por el proceso de regulación que, imagino, no tendrá oposición”, dijo Mauricio Mulder en conferencia de prensa.

Mulder se pronunció luego que el TC votara, con seis votos a favor y uno en contra, a favor de la demanda de inconstitucionalidad contra la norma que el parlamentario presentó para prohibir la publicidad estatal y que fue aprobada por el pleno por insistencia.

“En el Perú, cuando las cosas son meridianas, blanco y negro, es cuando la gente se da cuenta. Cuando uno presenta una regulación, nadie les hace caso. Mi modo es el de ser claro y directo y lo seguiré siendo. Si eso no fue entendido por el TC es porque ellos discrepan de mi punto de vista”, manifestó Mulder.

El congresista aprista luego aseguró que presentarán una nueva norma que regule, no solo la publicidad estatal en medios de comunicación, sino la inversión que hacen las entidades públicas en asesorías.

“Ahora vamos a incorporar temas que no tienen que ver solo con la prensa, sino con estudios de abogados, ONG, etc. […] No es posible que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene una enorme cantidad de ingenieros, pague a empresas de ingenieros 15 millones de soles. Sigue el drenaje de recursos públicos”, anunció Mauricio Mulder.