Martín Vizcarra: "Tenemos que hacer algún cambio en el Ministerio Público"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, hizo un llamado al Congreso para que tramite rápidamente la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por considerar que todas las instituciones menos el Ministerio Público han asumido cambios como parte de la reforma del sistema de justicia.

Martín Vizcarra comentó que se debería exigir algún tipo de “autocrítica” desde la fiscalía porque no se puede recuperar la confianza en las instituciones si es que hay una institución tan importante que no goza del respaldo de la población.

“Tenemos que hacer algún cambio. Por eso pido al Congreso de la República que, a través de la acusación constitucional, pueda dar celeridad a este trabajo y pueda hacerlo”, dijo el presidente, en referencia al proceso que afronta el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Martín Vizcarra consideró que todos los poderes del Estado y diversas instituciones ya están realizando modificaciones tras la crisis por la difusión de audios que revelaron corrupción en el sector justicia.

“El Poder Judicial, solito, de manera autocrítica, dijo ‘estamos mal’ y se declararon en emergencia y renunció el presidente del Poder Judicial para dar opción a que se pueda hacer el cambio. ¿Y el Ministerio Público?”, dijo el presidente Martín Vizcarra desde Arequipa.

“Cuando todos estamos haciendo nuestro esfuerzo, Ejecutivo, instancias del Poder Judicial, también el Congreso ha hecho lo propio removiendo a todos los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)… ¿Y el Ministerio Público, bien gracias? ¿Todo está bien en el Ministerio Público?”, añadió.

El presidente Martín Vizcarra también hizo alusión a las críticas que han llegado desde diversos sectores del Congreso hacia los proyectos de reforma constitucional que planteó para poder convocar a un referéndum.

“Pueden criticar los proyectos, decir que este proyecto se podría mejorar si se le hace este cambio… ¿Y por qué no lo hiciste antes? El problema no es de ahora, es de hace 5, 10, 15 años. Si sabías cómo debía ser el proyecto, ¿por qué no lo hiciste en su oportunidad? ¿Por qué dejaron pasar tanto tiempo para recién tratar de buscar la sinrazón?”, señaló.

En esa línea, Martín Vizcarra dijo que si había congresistas que querían hacer ajustes a las iniciativas del Ejecutivo, podían hacerlas, pero eso no significaría un retroceso.

“Pido a los poderes del Estado, pero pido al poder más importante del país, el pueblo, que esté vigilante de lo que estamos haciendo y apoye decididamente para lograr el objetivo, que es cambiar el sistema de administración de justicia”, concluyó el mandatario.