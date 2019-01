Vizcarra: Régimen de Nicolás Maduro es "ilegítimo y dictatorial"

El presidente Martín Vizcarra aseveró esta noche que hoy se ha instalado un “régimen ilegítimo y dictatorial” en Venezuela al mando de Nicolás Maduro. Indicó, en esa línea, que levanta su voz “de protesta para defender la democracia en América Latina”.

“Un régimen ilegítimo y dictatorial se acaba de instalar hoy en Venezuela. Levantamos nuestra voz de protesta para defender la democracia en América Latina”, escribió en su cuenta de Twitter.

Un régimen ilegítimo y dictatorial se acaba de instalar hoy en Venezuela. Levantamos nuestra voz de protesta para defender la democracia en América Latina. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) 11 de enero de 2019

Como se recuerda, ayer el mandatario venezolano Nicolás Maduro cuestionó duramente a Martín Vizcarra y dijo desconocer su nombre burlándose de su apellido.

“Si el presidente del Perú, no sé cómo se llama. Vizcaya, Vizcurra, no sé cómo se llama ni cómo llegó a ser presidente del Perú, no lo conozco… “, señaló.

Asimismo, Maduro cuestionó la decisión del Grupo de Lima de impedir su entrada y la de funcionarios de su Gobierno a los países que suscritos a este acuerdo y la consideró “una estupidez”.

“La decisión del gobierno del Perú es una ridiculez, una estupidez… No tiene ningún efecto, es una estupidez”, manifestó.