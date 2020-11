Aprueban impedimento de salida del país para Martín Vizcarra

El Poder Judicial ratificó el pedido de la fiscalía de impedimento de salida del país por 18 meses al expresidente de la República, Martín Vizcarra, por acusaciones por presunta corrupción en el caso Lava Jato que se sigue en su contra cuando fue gobernador de la región Moquegua.

La jueza María de los Ángeles Camacho fue la encargada de ratificar este pedido hecho por la fiscalía que preside Germán Juárez por los casos en su contra en el periodo que comprende de 2011 a 2014.

El pasado lunes 9 de noviembre Martín Vizcarra de la presidencia por el Congreso peruano aduciendo \“incapacidad moral para gobernar\”. (Foto: EFE)

La audiencia judicial se llevó a cabo vía videoconferencia, en la cual el abogado de Vizcarra, Fernando Ugaz, aseguró que se allanaron a la solicitud de la fiscalía con la finalidad de que el proceso de realice de forma tranquila.

Vale destacar que los casos a los cuales se vincula a Martín Vizcarra por presuntos casos de corrupción, cobro de “coimas”, son las obras Las Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, por las cuales, según aspirantes a colaboradores eficaces, habría recibido 2.3 millones de soles (600 mil dólares) en sobornos del llamado “club de la construcción”, grupo de empresas constructoras que se repartían las licitaciones con el Estado.

Martín Vizcarra aseguró que no dejará el país y que dará toda la evidencia a la justicia peruana. (Foto: EFE)

El día anterior a este fallo, el exmandatario de la nación aseguró que no tiene intención alguna de dejar el Perú por los procesos que se siguen en su contra.

“Como ciudadano, no voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica, voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones”, expresó.