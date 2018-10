Martín Vizcarra sobre Keiko Fujimori: "Necesitamos una justicia eficaz"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que la decisión de dictar detención preliminar contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le compete exclusivamente al Ministerio Público y al Poder Judicial, pero hizo un llamado para que la justicia trabaje de manera rápida para evitar medidas de este tipo.

“Es una decisión del Ministerio Público con el Poder Judicial. Ellos habrán merituado el sustento y las razones para dar la misma. Es responsabilidad exclusiva del sistema de justicia, de ellos depende. Nosotros, como Poder Ejecutivo, estamos absolutamente al margen de esa decisión”, aseguró Martín Vizcarra ante la prensa desde Moquegua.

“Necesitamos una justicia que sea eficaz y que se administre no en un largo tiempo. Debería ser rápida para no estar usando los mecanismos de detención preliminar o prisión preventiva en diferentes circunstancias”, añadió el jefe de Estado.

Martín Vizcarra se pronunció un día después que Keiko Fujimori, así como otras personas investigadas y relacionadas a Fuerza Popular, sean detenidas de forma preliminar por un plazo de diez días a pedido del fiscal José Domingo Pérez y con la aprobación del juez Richard Concepción Carhuancho.

“Podemos tener diversas opiniones. Podemos decir que las prisiones preventivas no son aconsejables y que los juicios deberían hacerse de manera rápida para determinar si corresponde o no una sentencia y no estar dando estas prisiones en general, pero eso simplemente es una opinión. A quien le corresponde tomar la decisión es al Poder Judicial”, manifestó el mandatario.

En otro momento, Martín Vizcarra se refirió brevemente a la decisión que tomó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la cual con el voto en bloque de Fuerza Popular y del Apra se archivó el informe que recomendaba destituir al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“Ya hemos dicho muchas veces y nos parece realmente que la decisión de los congresistas que han desestimado esta suspensión del fiscal Chávarry es injustificada. Pero no vamos a entrar en más detalles”, comentó ante la prensa desde el Muni Ejecutivo en el que participó en Moquegua.