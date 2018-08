Martín Vizcarra: "Hagan lo que hagan no me van a doblegar"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció desde Tacna para asegurar que él ya sabía que plantear una reforma del sistema judicial y político lo enfrentarían con diversos sectores poderosos, pero que pese a las críticas y cuestionamientos no dará marcha atrás.

“Sabía que iba a enfrentarme a grandes intereses, que me iba a enfrentar contra la delincuencia, el narcotráfico, contra políticos corruptos, jueces y fiscales que arreglaban procesos bajo la mesa, pero dije que esto es lo que reclama el pueblo”, aseguró Martín Vizcarra en referencia al referéndum que anunció el 28 de julio.

“Ya he comenzado a recibir lo que esperaba […] Pero le digo a Tacna y al Perú que no me van a doblegar. Continuamos en el rumbo que hemos trazado el 28 de julio. No nos van a doblegar, hagan lo que quieran, hagan lo que puedan, pero no podrán contra el pueblo del Perú que se ha decidido a combatir la corrupción”, añadió.

El presidente Martín Vizcarra comentó que decidió plantear las reformas constitucionales que deberán ser sometidas a un referéndum porque, como máxima autoridad, decidió asumir la responsabilidad de cambiar las instituciones.

“El 28 de julio tuve que tomar una gran decisión. O hacía un discurso convencional, como lo han hecho los presidentes en las últimas décadas, y luego tenía tres años de gobierno tranquilo, haciendo algunas obras por aquí, por allá, o me comprometía a cambiar las instituciones”, indicó.

En ese sentido, Martín Vizcarra comentó que el principal problema que tiene el Perú es la corrupción, por lo que planteó el referéndum para poder garantizar el crecimiento del país.

EN LASREGIONES

Recordó la renuncia de PPK

El mandatario destacó que lleva cinco meses en el cargo luego de asumir la presidencia de una forma “casi inesperada”. “Yo era parte del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), al cual yo le deseé todos los éxitos en su gestión […] Sin embargo, en 20 meses, por diversos problemas, el presidente renunció al cargo”, recordó Martín Vizcarra.

“Yo me encontraba a miles de kilómetros de distancia en el Perú cuando conocí esta noticia y tuve que regresar en 24 horas y en 24 horas juramenté al cargo. Fue una inmensa responsabilidad, pero como le dije a la gente más cercana, yo nunca me chupo, yo asumo responsabilidades”, comentó.