Martín Vizcarra: "Fue un error mantener reserva a pedido de Keiko Fujimori"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, reconoció como un error el no haber revelado que mantuvo dos reuniones en privado con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y aclaró que mantuvo esa reserva a pedido de ella.

“Estas dos reuniones que se llevaron se hicieron en un marco de reserva. Así lo había pedido en la reunión la señora Keiko Fujimori. Había pedido un marco de reserva. Nosotros aceptamos y teníamos que ser consecuentes en la reserva. Reconozco que eso fue un error, acceder al pedido de la señora Fujimori y poner ese compromiso de reserva sobre el compromiso de transparencia”, dijo Martín Vizcarra en una entrevista a América noticias.

El presidente detalló que la primera reunión con Keiko Fujimori fue en abril y la segunda a fines de junio. Sobre la primera cita, dijo que fue una cuestión protocolar. “Fue más un saludo y buenos deseos para la gestión”, indicó.

Sin embargo, sobre la segunda reunión que sostuvieron, señaló que se trataron temas más de fondo como el pedido de facultades legislativas y porque ya habían tenido posiciones contradictorias en el Congreso, y dio como ejemplo la ley para prohibir la publicidad estatal en medios privados.

“En esa segunda reunión, hablamos, por ejemplo de la aprobación del reglamento de alimentación saludable, los octógonos, que era un tema en el que ella no estaba de acuerdo e incluso recomendó, sugirió reemplazar a la ministra de Salud. Y dije que de ninguna manera, porque estábamos de acuerdo en proteger la alimentación saludables y octógonos […] Dijo que no consideraba que era una ministra competente y que, sin decirlo, que sería mejor que la cambie. En consecuencia, la reunión ya no tuvo la cordialidad protocolar de la primera”, detalló Martín Vizcarra.

En ese sentido, detalló que cuando llegó un pedido para que haya una tercera reunión con Keiko Fujimori a mediados del mes de julio, el Ejecutivo la rechazó.

“Se reconoce el error y vamos a rectificar esta actitud y para ello vamos a actuar con absoluta transparencia. Ahí había un compromiso de reserva de esta reunión que traté de cumplir y lo acepto”, comentó.

Martín Vizcarra señaló que, de esas dos reuniones, pudo concluir que no iba a poder llegar a un consenso con la oposición en varios temas, ya que Keiko Fujimori le había solicitado mantener las coordinaciones en varios temas

“El planteamiento era que, para tomar cualquier decisión, teníamos que hacer una previa coordinación, cuando aquí lo que necesitamos es hacer lo que corresponde […] (Keiko Fujimori) pidió que mantengamos esa coordinación para mantener en buenos términos las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso fue como una voluntad de querer sujetar la capacidad de acción del Ejecutivo”, consideró Martín Vizcarra.