Martín Vizcarra: critican con mentiras y medias verdades porque quieren impunidad

El presidente de la República, Martín Vizcarra , aseguró que el interés de quienes lo cuestionan, tanto a él como a los miembros del Ejecutivo, es afectar la lucha contra la corrupción que ha emprendido el Gobierno.

“El objetivo de ellos es claro: intentar debilitar la lucha contra la corrupción, tratar de confundir y engañar a los peruanos con mentiras y medias verdades, diciendo que los que llevamos adelante esta lucha somos iguales a ellos porque no quieren reformas, porque no quieren justicia. Porque lo que quieren es impunidad”, señaló en una conferencia de prensa.

Martín Vizcarra hizo estas declaraciones en un evento en el cual procedió a firmar la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad cuya creación saludó por considerar que es un paso importante para salir de la crisis en la que ha caído el sistema de administración de justicia.

En ese marco, el jefe de Estado recordó que, desde que asumió la presidencia del Perú hace menos de once meses, ha buscado emprender reformas, entre ellas una lucha contra la corrupción.

“Sabemos que falta mucho por hacer, que hay muchas cosas que podemos y debemos hacer mejor, pero tenemos la seguridad de que vamos por el camino correcto”, comentó.

Martín Vizcarra dijo que, ante las críticas de quienes se oponen a su gestión, mantiene firme su posición de seguir luchando contra la corrupción.

“Sabemos que el camino no es fácil, que hay quienes intentan obstaculizar estas reformas, que vienen de distintos sectores que están atacando para protegerse”, destacó.

_“A ellos les decimos hoy lo mismo que dijimos el 28 de agosto pasado en Tacna […] No nos van a doblegar. No van a lograr que la lucha contra la corrupción retroceda porque esta lucha no es solo de este presidente, sino porque esta lucha por las reformas y en contra de la corrupción es de todos los ciudadanos honestos”, añadió.