Martín Vizcarra comenzó sus actividades oficiales en Estados Unidos

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dio inicio este lunes a una serie de actividades oficiales dentro del viaje que realizará esta semana en Estados Unidos y Canadá.

Este lunes a las 7:15 a.m. hora peruana, el jefe de Estado participó en un evento especial sobre narcotráfico en le marco de la participación del Perú en la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahí intervendrá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Luego, Martín Vizcarra participará en el evento The Climate Week NYC, el cual se desarrollará en el auditorio de la sede del diario The New York Times.

Posteriormente, a las 3:30 p.m. hora peruana, mantendrá una reunión con el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel y, media hora después, con el mandatario de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Estos encuentros ocurrirán en la sede de Naciones Unidas.

Martín Vizcarra participará esta noche en una recepción organizada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y en la cena otros representantes de otras naciones en el Americas Society and Council of the Americas.

Al mismo tiempo, el canciller peruano Néstor Popolizio mantendrá reuniones bilaterales con representantes de países como Grecia, Noruega y República Dominicana, así como el encargado de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

El presidente Martín Vizcarra recibió la autorización del Congreso para realizar un viaje desde el domingo 23 hasta el sábado 29 de setiembre para realizar actividades oficiales en Estados Unidos y Canadá.

En ese contexto, el Ejecutivo anunció la encargatura del despacho de la Presidencia de la República a la congresista y vicepresidenta Mercedes Araoz mientras duren las actividades de Martín Vizcarra en el extranjero.