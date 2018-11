Maritza García: Posibilidades de Fuerza Popular al 2021 son mínimas

La suspendida congresista Maritza García, quien hasta enero de este año perteneció a Fuerza Popular, consideró que dicha agrupación política tiene posibilidades mínimas en las elecciones generales del año 2021.

Dijo que “si bien en política nada está dicho y todo puede pasar”, el momento crítico que vive Fuerza Popular, con su lideresa Keiko Fujimori en prisión preventiva, permite pensar que su futuro no es muy promisorio.

“Está muy difícil, y tiene además el precedente de que las elecciones regionales de octubre no le fueron favorables. Es difícil que se borre rápido de la memoria de los peruanos lo que ha pasado”, manifestó.

“Tal vez en un futuro mayor, porque para el 2021 se ve sumamente complicado”, declaró a la Agencia Andina.

Para Keiko Fujimori, según la parlamentaria, lo ocurrido con Fuerza Popular es un severo llamado de atención para que se conduzcan de manera correcta, con respeto a las instituciones, la independencia de poderes y el reglamento del Congreso.

“La mayoría de los congresistas de Fuerza Popular ha reconocido que fue un error político el enfrentamiento con el Ejecutivo durante dos años y medio. Esperemos que hayan entendido”, comentó la legisladora.

García refirió, no obstante, que algunas voceras alternas de dicha bancada parecen que siguen en confrontación.

“Parecen no estar en la misma línea del vocero Carlos Tubino, a quien se le ha visto en son de paz. Parece que no asimilan o no hay coordinación entre ellos”, sentenció.