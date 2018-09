Marisa Glave: "La gente no confía en el Parlamento y quiere el referéndum"

Perú. La congresista Marisa Glave (Nuevo Perú) aseveró que la población “ya no confía” en el Legislativo y por esa razón quiere participar activamente en la decisión de las reformas políticas y judiciales a través del referéndum.

“Estamos en un momento en que la gente no confía ni en el Parlamento ni necesariamente en el presidente, ni en ninguna institución, y sienten que ellos quieren tomar la decisión”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Lo que hay que hacer ahora es permitir que el peruano y la peruana voten, y que ellos decidan”, señaló.

Asimismo, lamentó que el fujimorismo siga insistiendo en que no necesariamente los cuatro proyectos de reforma constitucional serán sometidos a consulta popular.

Dijo que esta actitud denota que la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular “no aguanta perder”.

“Una cosa que me parece delicada de los colegas del fujimorismo y sí creo que muestra que realmente son una organización política que no aguanta perder en algún tipo de escenario, y es que siguen insistiendo en que no necesariamente los cuatro irán a referéndum”, manifestó.

“La verdad eso lo único que hace es colocarlos como soberbios y sin entender lo que la ciudadanía está pidiendo, que es que esto vaya a un referéndum”, enfatizó.

Finalmente, Glave consideró que la ciudadanía deber ver al Congreso activo y en busca de “corregir elementos de detalle que tal vez no deban ir al referéndum”, para poder tener las reformas listas para que puedan ser votadas en diciembre.

“Ahora la ciudadanía necesita ver que el Parlamento está buscando cómo corregir eventualmente elementos de detalle que tal vez no deban salir en el referéndum, para que podamos tener las normas listas el 4 de octubre para que la ciudadanía pueda expresar su voto”, declaró.