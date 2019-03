Marco Arana y Del Castillo protagonizaron incidente en el Parlamento

Los congresistas Marco Arana (Frente Amplio) y Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista) se enfrascaron en un impase en el Parlamento, luego de que el primero calificara de “corrupto” al ex presidente Alan García y de “mafiosa” a la bancada aprista.

“Alan García tendría que estar con prisión preventiva si hubiera justicia en este país, eso es lo que tiene que ocurrir y su mafia política representada aquí en el Congreso también tendría que seguir el mismo curso”, sostuvo Arana en su intervención en la sesión del Pleno del Congreso.

En respuesta a esto, el legislador Jorge del Castillo pidió al segundo vicepresidente del Congreso encargado de dirigir el debate en ese momento, Segundo Tapia, que le exija a Arana retirar lo dicho.

“Estábamos llevando una sesión ordenada y el señor Arana se ha permitido proferir injurias. Acaba de decir ‘su mafia de corruptos’ en este Congreso, eso es lo que ha dicho respecto a los que estamos acá. Le pido a usted respetuosamente que le exija que retire la palabra. Puede tener sus discrepancias, pero que lo haga con altura, pero no con la falta de respeto con la que lo ha hecho”, señaló.

Ante ello Arana se negó a retirar la palabra con respecto a Alan García, pero en referencia a la bancada aprista dijo que retiraría su afirmación conforme al proceder de dicha agrupación en la sesión del pleno.

“No voy a retirar la palabra, que Alan García es un corrupto, no lo voy a retirar. ¿Cuál otra palabra quieren que retire? Que tiene privilegios, que no lo tocan ni con el pétalo de una rosa, no lo voy a retirar”, manifestó.

Esto fue nuevamente respondido por Del Castillo quien lamentó que Arana no quiera retirar la palabra y pidió a Segundo Tapia no continuar con la sesión en caso el parlamentario no retire lo dicho.

“Arana se escuda en su inmunidad parlamentaria, porque sabe que cualquier juicio de injuria… Puede callar a estos señores por favor. Tomen asiento los comunistas por favor, que se sienten los comunistas. Está demasiado alterada la bancada comunista. No solamente ha habido un insulto reiterado, una actitud irrespetuosa. A nosotros mismos como bancada nos ha insultado”, indicó.

Finalmente y pese a los reclamos, Tapia dio por superado en incidente y la sesión del pleno prosiguió con normalidad.