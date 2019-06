Marco Arana sobre Vladimir Cerrón: “Conmigo no se reúne”

El congresista Marco Arana, de Frente Amplio, aseguró que no se reúne con el gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, líder del partido político de izquierda Perú Libertario.

Remarcó que Cerrón no forma parte de la agrupación Frente Amplio y tiene “su propia inscripción política”.

“No es verdad [que sea de mi grupo político], el señor Cerrón tiene su propia inscripción política. [Pero ¿se reúnen?] Se reúne con Verónika Mendoza, con Gregorio Santos. Conmigo no se reúne”, afirmó en entrevista con RPP.

Como se recuerda, el gobernador regional de Junín participó en una actividad realizada en Caracas, Venezuela, que contó con la presencia de Nicolás Maduro.

El pasado 6 de junio, Cerrón expuso en el “Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales y Democracia Participativa”, sobre las “Amenazas a la Democracia en América Latina”.

El gobernador regional basó su discurso en “la amenaza digital del cual dependen nuestros sistemas educativo, económico, militar y político”.

“Estados Unidos quiere quebrar la unidad latinoamericana a la democracia, estamos aquí para articular esfuerzos y evitarlo […] Debemos analizar la permanente intromisión de EE.UU. a través de organismos como la OEA, la dependencia tecnológica, el acceso a la educación”, cuestionó Cerrón.

Sobre estas declaraciones, Marco Arana señaló que Vladimir Cerrón“tiene todo el derecho” de reunirse “en calidad de peruano” con el presidente de Venezuela.

“¿El señor Cerrón no puede reunirse en calidad de peruano o aún en su calidad de gobernador regional? Porque entiendo que su consejo le ha dado permiso, ¿no puede reunirse? Tiene todo el derecho”, aseveró.

El legislador agregó que por razones ideológicas no se puede descalificar el derecho de Cerrón de viajar a Venezuela y sostener un encuentro con las autoridades de dicho país.

Nuevo Perú se pronuncia

Alberto Quintanilla, vocero de la bancada Nuevo Perú, dijo que estaba en contra de Nicolás Maduro y recordó que él ha tenido una posición crítica en contra del gobierno dictatorial de Venezuela. Pese a esto, recordó que su agrupación busca tener una alianza política con otros partidos, como el que integra Vladimir Cerrón.

“Las alianzas son sobre puntos que coinciden. Son programáticos. Yo no concuerdo con la dictadura chavista. He criticado a Maduro y Chávez, pero no se puede decir que uno no puede juntarse con alguna persona”, indicó en declaraciones a RPP.