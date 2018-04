Marco Arana tuvo tensa discusión con venezolanos en el Congreso

Una tensa discusión se produjo en el Congreso de la República entre el congresista de Frente Amplio, Marco Arana, y unos ciudadanos venezolanos a causa de sus diferencias de ideas en cuanto a la crisis económica que vive su país.

El legislador explicaba a los venezolanos que la causa principal de la crisis económica en Venezuela es “el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos”, mientras que ellos le replicaban que lo que había era un bloqueo por parte del mismo gobierno del presidente Nicolás Maduro, porque a este “no le da la gana de dialogar”.

“Acá no hay ningún bloqueo por parte de ese gobierno (Estados Unidos), el bloqueo es que el gobierno ha expropiado más de 300 mil hectáreas de Venezuela, no hay producción nacional. Los derechos humanos no tienen fronteras y ustedes están en el deber histórico de pronunciarse. Hay más de 200 presos políticos que hoy están detenidos arbitrariamente (…)”, le dijo uno de los jóvenes venezolanos al congresista Arana.

Tras una tensa discusión, Marco Arana decide retirarse de manera intempestiva.