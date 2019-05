Salgado: "Los propios parlamentarios no pueden propiciar el cierre del Congreso"

La vocera alterna de Fuerza Popular, Luz Salgado, consideró inaceptable que algunos legisladores estén pidiendo al presidente Martín Vizcarra que cierre el Parlamento tras la decisión de la Comisión Permanente de no destituir e inhabilitar al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry.

“Yo creo que, al margen de lo que ha sucedido ayer, donde cada uno ha votado con criterio de consciencia y tendrá que dar la responsabilidad correspondiente, no se puede estar propiciando de parte de los propios parlamentarios el cierre del Congreso”, sostuvo en su intervención en la Comisión de Constitución.

“Los propios congresistas están propiciando, aupados por encuestas que son manejadas, por algunos ministros y algunos fiscales que quieren que se cierre el Congreso”, señaló Salgado.

Este martes 28 de mayo, luego de que la Comisión Permanente del Congreso archivara la recomendación de destituir, inhabilitar e investigar por organización criminal al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, la Bancada Liberal y Nuevo Perú solicitaron al presidente Martín Vizcarra que presente una cuestión de confianza.

Similar pedido tuvo el fiscal del equipo especial para el Caso Lava Jato, José Domingo Pérez, en una entrevista a Canal N. “El ver lo que ha sucedido el día de hoy me indignó y también sentí que no me representa este Congreso de la República. Creo que sí se tienen que tomar medidas fuertes, constitucionales, como someter una cuestión de confianza”, comentó.

En esa línea, la también ex presidenta del Congreso cuestionó que quienes la critican hasta hoy por apoyar el autogolpe de Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992 incentiven la disolución del actual Parlamento.

“Esta actitud antidemocrática que ha sido criticada tantas veces, y lo digo por experiencia propia porque a mí el 5 de abril me lo han refregado todos estos años y quienes han hablado tanto del arrepentimiento y del mea culpa son los que propician el cierre del Congreso, el quiebre del orden constitucional, el quiebre del equilibrio de poderes”, indicó.

“Ahí sí no les interesa el equilibrio democrático, no les interesa el equilibrio de poderes”, añadió.

Salgado explicó que si el Parlamento se disuelve constitucionalmente, se generarían gastos al país y se produciría una paralización puesto que se tendría que convocar a elecciones legislativas para que culminen el año y medio de periodo parlamentario restantes hasta el 2021.

“¿Que va a pasar si cierran el Congreso? Le explico a la población que se tiene que convocar nuevamente a elecciones para año y medio, un gasto adicional, pero además paralización de todo el proceso económico”, advirtió.

“Mientras se hace la convocatoria no hay empleo, sigue subiendo la gasolina, los principales actores de los actos de corrupción de Odebrecht siguen en la calle, hay paralización en los microempresarios y todo”, agregó.

Finalmente, la congresista hizo un llamado a la “calma y a la serenidad” y pidió a los parlamentario no exacerbar más “la pugna” entre el Congreso y el Ejecutivo.