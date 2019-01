Luz Salgado: "No tenemos los votos pero moción de censura es cuestión de honor"

La congresista y vocera alterna de Fuerza Popular, Luz Salgado, reconoció que no cuentan con los votos necesarios para que prospere la moción de vacancia que presentaron contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

Sin embargo, comentó que seguirán en esa línea de respaldar la censura por una cuestión de “honor” en el sentido de hacer respetar el reglamento del Congreso.

“Es una cuestión de honor. Estamos solos, sabemos que no tenemos los votos, estamos conscientes de eso, pero estamos defendiendo nuestro rol de congresistas y el que se apliquen las normas […] Para nosotros es una cuestión de dignidad”, comentó en declaraciones a RPP.

Luz Salgado lamentó la renuncia de Daniel Salaverry y de otros cuatro parlamentarios que confirmaron que se alejarán de Fuerza Popular en las últimas horas y aseguró que están haciendo una evaluación interna.

“Esta evaluación la vamos a hacer a la interna. Lo que decimos es que, si ellos han decidido retirarse, respetamos su voluntad y que nos quedaremos, sabiendo que hemos perdido gran parte de nuestros congresistas”, comentó.

Luz Salgado también descartó que hayan hecho ofrecimientos a los parlamentarios que estaban evaluando abandonar la bancada de Fuerza Popular y, más bien, dijo que Daniel Salaverry fue quien llamó a varios colegas para pedir que renuncien con él.

“Sé que el presidente Daniel Salaverry ha ido llamando uno por uno porque nos lo han comunicado varios de nuestros congresistas para que renuncien con él y no firmen la moción de censura. Varias versiones nos lo han manifestado y no los hemos llamado para decirles que lo hagan o no. Es la voluntad de cada uno”, indicó.

Sobre Keiko Fujimori

La congresista y secretaria general de Fuerza Popular comentó las declaraciones de otras parlamentarias como Milagros Salazar y Karina Beteta sobre Keiko Fujimori, y las respaldó en el sentido en que la lideresa de Fuerza Popular no participa desde prisión en la toma de decisiones del partido.

“La bancada es la que toma sus decisiones, pero una persona que está en prisión ya no participa. Conversamos (con Keiko Fujimori), le damos cuenta de algunas cosas pero ella está en una prisión injusta”, indicó.

Luz Salgado también comentó que no informan de todo lo que ocurre en el partido o en la bancada parlamentaria cuando la visitan en el Penal Anexo de Chorrillos. “No queremos molestarla tampoco porque está agobiada por los problemas de su defensa”, concluyó.