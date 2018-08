Luz Salgado sobre madre con cáncer: no autoricé su despido del Congreso

La congresista Luz Salgado negó haber autorizado el despido de Maribel Rondón, una madre de cuatro niños que padece cáncer, de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento, como se denunció.

“Yo no autoricé ningún despido. La Presidencia o la Mesa Directiva no determinan ni la renovación de contratos ni los despidos. Eso lo hace el área de personal bajo un informe que tienen que presentar, para más de 3 mil trabajadores del Congreso, las áreas respectivas”, dijo en RPP Noticias.

Afirmó que fue la propia Maribel Rondón quien le contó de su enfermedad en una ocasión, por lo cual intercedió, durante su gestión como presidenta del Congreso, para la renovación de su contrato.

“Después me enteré [de] que ya no le renovaron, pero no fue mi determinación ni de la Mesa Directiva, eso lo hace el área administrativa”, expresó al aclarar que Luis Galarreta no le comentó nada del caso en ningún momento, cuando fue presidente del Congreso.

No obstante, Salgado anunció que el actual titular del Parlamento, Daniel Salaverry, tomó conocimiento del caso y se reunirá con Maribel Rondón. “No es que yo sea insensible, si algo me ha caracterizado en mi época de congresista es ver casos humanitarios”, aseveró.

Como se recuerda, Maribel Rondón fue diagnosticada de cáncer al estómago, a finales del año 2014, cuando trabajaba para la Oficina de Comunicaciones del Parlamento. Fue despedida el 31 de marzo del 2017.

“Quiero descartar que haya sido mi decisión despedirla. Es difícil enfrentarse a esa situación y una siempre queda como la mala de la película, pero creo que hay que esclarecer ese asunto. Como presidenta del Congreso y como Mesa Directiva, nosotros no vemos despidos ni revisión de contratos”, finalizó.