Salgado discutió con Richard Arce en sesión de Comisión de Defensa

Los congresistas Luz Salgado (Fuerza Popular) y Richard Arce (Nuevo Perú) protagonizaron una discusión durante la presentación del ministro del Interior, Carlos Morán, y de miembros de la Diviac ante la Comisión de Defensa del Parlamento.

“Yo quiero decirle con todo respeto al congresista Arce que él no puede quedar aquí como el único que defiende a la Policía. Por años nosotros venimos defendiendo a la Policía cuando casualmente los grupos allegados a la ideología del señor Arce, con Sendero Luminoso y el MRTA, nunca le brindaron apoyo”, señaló.

De inmediato reaccionó Arce: “No puedo permitir que me relacione de esa manera, me está faltando el respeto, me está asociando con Sendero Luminoso, está ofendiendo señora Salgado”.

“Yo no he dicho que usted es de Sendero Luminoso. Lo que yo digo es que grupos relacionados casualmente siempre se protegen y nosotros siempre hemos defendido a la Policía y al Ejército toda la vida, y allí están los hechos”, le respondió Salgado.

Cabe indicar que el ministro del Interior, Carlos Morán, acudió a la Comisión de Defensa para detallar la participación del equipo policial de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) durante la intervención en la casa del fallecido ex presidente Alan García, el pasado 17 de abril.

A esta sesión también fueron convocados el teniente general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Luis Lavalle Santacruz; el coronel PNP Carlos Harvey Colchado Huamaní; el comandante PNP Guillermo Castro Aza; y el mayor PNP Fredy Ordinola.

Además, los suboficiales PNP Jorge Chávez Celiz, Larry Sajuro Berlanga, Gloria Andrade Arteaga, y Máximo Araujo Zúñiga.