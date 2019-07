Luz Salgado sobre caso Keiko Fujimori: Nos preocupa la seguridad jurídica del país

La vocera alterna de Fuerza Popular, Luz Salgado, dijo sentir preocupación por una “serie de irregularidades” en el caso que afronta Keiko Fujimori, lideresa de su agrupación que cumple una prisión preventiva por 36 meses en el marco del caso Odebrecht.

“Vemos una serie de irregularidades. Nos preocupa mucho la seguridad jurídica de nuestro país. Han ocurrido hechos que no hemos visto en otros casos y que mantienen a una persona que no ha sido gobierno, que no ha hecho contratos, que no existe ninguna vinculación directa ni acusación fiscal y menos judicial y la tienen presa”, aseveró en entrevista con RPP.

Para Luz Salgado, la “inseguridad jurídica” que existe en el país es la que ha provocado que el recurso de casación presentado por la defensa de Keiko Fujimori y con el que se busca revertir la orden de prisión preventiva en su contra, sea postergada por la inhibición del juez Jorge Castañeda el último viernes.

“Lo que preocupa es esta inseguridad jurídica […] Vemos que hay jueces y fiscales que se dejan llevar por otra clase de motivos que no voy a decir acá porque debería tener pruebas. O también se dejan llevar mediáticamente. En ese caso de Keiko se ha suspendido la casación porque sale un audio que es administrado por una ONG y que paraliza a un juez supremo”, dijo.

Esto, en respuesta a la inhibición del magistrado Castañeda horas después que Perú21 e IDL-Reporteros difundieran audios que lo vinculaban con César Hinostroza.

La legisladora criticó que se quiera cuestionar el proceder de jueces y fiscales únicamente a partir de conversaciones con el ex juez supremo César Hinostroza, sindicado como el líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

“César Hinostroza era un juez supremo, con muchos años de trayectoria, profesor en no sé cuántas universidades, que debe haber mantenido conversaciones con ‘tutili mundi’ […] y sin embargo, cualquier conversación puede ser sacada de contexto, eso es lo que preocupa ahora”, consideró.

Finalmente, Luz Salgado reiteró la posición de la agrupación de que existe interferencia política en el caso de Keiko Fujimori de parte del presidente Martín Vizcarra y del ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

“Sí hay interferencia política. Nosotros hemos denunciado palabras del propio ministro de Justicia cuando ha tenido intervenciones que no correspondían a su investidura […] Sí hay interferencia, tenemos elementos que pueden ser tomados por otros como que no, pero sí, nosotros creemos que hay una clara amenaza inclusive a los partidos políticos, en este caso a Fuerza Popular y que linda en el hecho de que tenemos a la principal lideresa de la oposición entre rejas, sin la mayor evidencia”, precisó.

El último lunes, Fuerza Popular anunció que acudirá a organismos internacionales para denunciar ante diferentes parlamentos de América Latina y del mundo sobre la presunta violación de los derechos humanos de Keiko Fujimori, investigada por el presunto delito de lavado de activos.