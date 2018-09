Luz Salgado: "Al Ejecutivo le ha ingresado la adicción por el poder"

La congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, señaló que el Gobierno no debería exigir plazos al Parlamento para la aprobación de los proyectos de reforma constitucional, a pesar de que aseguró que respetarán los plazos establecidos para el debate sobre estas iniciativas.

“No pueden venir a poner la mano sobre la carpeta y decir que lo necesitamos hoy. Y algunos llegan a decir que tendría que haberse aprobado el domingo. No pues, hay un cronograma, estamos trabajando y ahora se está viendo el tema de la bicameralidad”, aseguró Salgado durante el debate sobre la cuestión de confianza.

La congresista acusó al Ejecutivo de haber planteado una cuestión de confianza y exigir fechas al Congreso como una reacción populista para buscar el respaldo de la ciudadanía.

“Al Ejecutivo, lamentablemente vemos que le ha ingresado la adicción por la droga de poder. Ser populista es una adicción. Pero quienes estamos a nivel de los altos estadistas tenemos que saber controlar nuestras emociones, y si uno tiene adicciones, con mucha más razón. El país no puede vivir en constante zozobra cuando el suelo está parejo”, señaló Luz Salgado.

La parlamentaria aseguró que se cumplirá con el cronograma que se acordó para que las reformas constitucionales se aprueben antes del 4 de octubre, pero reiteró que la ciudadanía no puede ser exacerbada.

“Se quiere decir que la población exige, que la población reclama. A la población no hay que exacerbarla. Eso no es propio de un estadista. No pueden estar exacerbando los ánimos porque así no se pueden entender ni las propias reformas. ¿Vamos a ir a un referéndum con los ánimos caldeados?”, cuestionó.

Luz Salgado fue una de las representantes de Fuerza Popular que participó en el debate luego que el primer ministro, César Villanueva, planteara la cuestión de confianza ante el pleno del Congreso para exhortar que se aprueben los cuatro proyectos de reforma constitucional y que estos sean sometidos a un referéndum en diciembre de este año.