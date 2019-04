Luis Nava entregó pasaportes en audiencia de apelación a detención preliminar

El ex secretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, Luis Nava, entregó este martes sus pasaportes al tribunal de la Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en la que se evalúa el recurso de apelación presentado contra su detención preliminar por diez días por el caso Odebrecht.

“Voy a hacer entrega de mis dos pasaportes. [¿Están vigentes?] El primer pasaporte está vencido y el segundo está vigente, pero como mi visa está en el pasaporte antiguo, cuando viajo tengo que viajar con los dos pasaportes. Voy a dejar mis dos pasaportes”, indicó a los jueces.

Durante su participación en la audiencia, Luis Nava reiteró que desconoce los hechos que le atribuye la fiscalía configurados en los delitos de colusión y lavado de activos.

Asimismo, el también ex ministro denunció el congelamiento de sus cuentas bancarias de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que consideró como una violación de la ley.

“Ayer me he enterado al ser dado de alta de una clínica, que no podía pagarla porque mis cuentas habían sido congeladas. Mis cuentas que corresponden a la compensación por tiempo de servicios, conocida como CTS, que son rentas inembargables, intangibles de acuerdo con la Constitución y la ley. Se me ha embargado mi cuenta sueldo que también es inembargable y eso ha sido sin orden del juez, simplemente porque la UIF así lo ha dispuesto”, precisó.

La UIF congeló las cuentas bancarias de Luis Nava y las de su hijo José Nava Mendiola. En el caso de este último, quien no se encuentra en el Perú, se trata de un monto de S/ 315.224 provenientes de cuentas en dos entidades locales.

En cuanto a Nava Guibert, se congelaron cuentas por S/ 328.310 y US$114.619 en seis entidades financieras.

Además, Luis Nava consideró que no existe “ningún peligro de obstaculización” de su parte contra la investigación que se sigue por el presunto delito de lavado de activos.

“El juez no ha determinado ningún peligro de obstaculización en mi persona, al igual que el fiscal no ha alegado dicho peligro, por tanto, cumpliré con sustentar ante vuestra sala que mi persona no concurre ningún peligro”, dijo.

“Siendo profesor principal, teniendo dependencia y remuneración, viviendo en la misma casa hace 42 años, ejerciendo la profesión y teniendo domicilio procesal real, es un poco difícil que yo me desarraigue de mi tierra. Tengo tres hijos maravillosos y siete nietos extraordinarios, por lo cual yo preferiría la muerte que la separación de ellos”, afirmó.

Luis Nava Guibert es investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos por supuestamente haber participado en el favorecimiento a Odebrecht en la licitación por la Línea 1 del Metro de Lima y en la etapa de ejecución de la concesión de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, a la misma constructora brasileña.