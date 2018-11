Luis Mejía responsabilizó a Jorge Yoshiyama y a Rolando Reátegui por aportes simulados

Luis Mejía Lecca uno de los investigados por la fiscalía por presuntamente formar parte de una organización criminal enquistada en la agrupación Fuerza 2011, tomó la palabra al final de la audiencia en la que se evaluaba su pedido de prisión preventiva y afirmó que él desconocía de la simulación de los aportes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori

Mejía Lecca responsabilizó a Jorge Yoshiyama Sasaki y al congresista fujimorista Rolando Reátegui, y dijo que ellos eran los que conocían de estos aportes falsos.

“Ahora dicen que (los aportes) son simulados, pero en el 2011 yo no sabía. Rolando Reátegui y Jorge Yoshiyama sabían”, sostuvo en su defensa.

En ese sentido dijo sentir “indignación contra Jorge Yoshiyama”, por ser él la persona que le solicitó viajar a Tarapoto (San Martín). Sin embargo, rechazó cualquier tipo de entrega de dinero a presuntos aportantes.

“Yo estaba como abogado del partido. Respecto del otro grupo, el de Nueva Cajamarca y otro, tienen relación con el señor Rolando Reátegui (…) Sobre este aspecto, quien me dijo que llevara información fue el congresista (…) Cumplí mi rol y le entregué, ninguno puede decir que ha habido dinero de por medio”, afirmó.

Mejía dijo sentirse inmerso en un problema por responsabilidad de Yoshiyama y Reátegui, contra quienes evaluará tomar medidas legales. “Voy a ver qué acciones voy a hacer porque no es posible que por culpa de ellos esté metido en este problema (…) No he viajado porque quise viajar, por ellos estoy acá”, agregó.

Finalmente, negó cualquier tipo de obstrucción de su parte al proceso que se sigue y afirmó que desde un primero momento su intención ha sido colaborar con la justicia.