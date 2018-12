Luis López Vilela niega denuncia de Paloma Noceda por tocamientos indebidos

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Luis López Vilela, negó haber realizado tocamientos indebidos a la legisladora no agrupada Paloma Noceda, tal como ella denunció ante la Comisión de Ética Parlamentaria.

“Estoy negando rotundamente toda la denuncia que está haciendo la congresista. Tendría que demostrar todos los actos que está haciendo en mi contra. Si no, tendrá que ser denunciada por difamación a un congresista de la República”, manifestó.

En diálogo con Canal N, comentó que se enteró ayer lunes 10 de que iba a ser denunciado ante la Comisión de Ética, por lo que le envió un mensaje a Paloma Noceda, pero ella nunca le respondió.

Asimismo, sostuvo haber tenido un “diálogo permanente” con Paloma Noceda en las comisiones del Congreso, incluso después de haber renunciado a Fuerza Popular, por lo que le pidió “demostrar” su denuncia.

“Estoy pidiendo al vocero [de la bancada] que se haga una reunión de bancada urgente para poder descargar [sic] lo que ella está comentando, de la cual [ver] qué procedimiento podemos tomar de mi persona para hacer una denuncia penalmente en caso la congresista no demuestre los actos incurridos”, remarcó.

López Vilela dejó entrever que detrás de la denuncia de Noceda estaría “un perseguimiento” del Gobierno, a raíz de las investigaciones que viene llevando a cabo la Comisión de Fiscalización sobre el caso Chinchero.

Como se recuerda, Noceda, que hasta julio de este año perteneció a la bancada de Fuerza Popular, oficializó una denuncia contra López ante la Comisión de Ética por presuntos tocamientos indebidos.

Acabo de formalizar mi denuncia ante la Comisión de Ética del @congresoperu , tras el testimonio que brindé durante el pleno del día sábado 8/12. pic.twitter.com/mleBHmkbDl — Paloma Noceda (@PalomaNoceda) 11 de diciembre de 2018

“Un día estoy en una reunión con colegas y yo estaba sentada dando la espalda y viene ese colega, seguramente he estado con el cabello sujetado, y me hace una suerte de masaje asqueroso en el cuello. No está acá el colega, hace un rato estaba”, señaló en dicha oportunidad.