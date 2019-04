Galarreta: Fuerza Popular evaluará su posición sobre la situación de Kenji Fujimori

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta , señaló que la bancada de su agrupación deberá tomar una decisión sobre la situación del suspendido congresista Kenji Fujimori y su posible retorno al Parlamento.

“Me imagino que la bancada se va a reunir y va a tomar una posición. Yo estoy en la línea de que debería definirse ese tema, tengo que conversarlo a la interna de la bancada, pero es evidente que estoy trabajando por la unidad del partido”, dijo en Canal N.

En ese sentido, refirió que no ha conversado con el último de los hermanos Fujimori Higuchi sobre este tema, pero que sí ha abordado la situación con legisladores de la bancada Cambio 21.

“No he conversado con Kenji [Fujimori], como lo he dicho en conferencia de prensa, [sobre] ese tema específico. Es un tema que lo tendrán que conversar los miembros de la bancada. Yo he conversado con otros parlamentarios de Cambio 21, entonces ha habido alguna conversación en el sentido de cuándo se verá eso”, sostuvo.

Sin embargo, Luis Galarreta destacó que es la Junta de Portavoces del Congreso la que debe agendar la discusión de la situación de Kenji Fujimori.

Previamente, la vocera alterna de la agrupación, Luz Salgado, aseguró que tanto el ex presidente Alberto Fujimori como la lideresa de su agrupación Keiko Fujimori, quien cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva, están preocupados por el futuro del suspendido legislador.

“(Alberto Fujimori y Keiko Fujimori) están preocupados por la situación de Kenji, porque tampoco el Ministerio Público ha encontrado nada hasta ahora. Yo creo que ese tema tiene que ser debatido en Junta de Portavoces. Ellos [Cambio 21] lo han planteado y este es un tema que se tiene que analizar jurídicamente”, explicó Salgado en Canal N.

Como se recuerda, Kenji Fujimori fue suspendido del Parlamento en junio del 2018, mientras dure un proceso penal en su contra por la presunta negociación de votos para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, a raíz de las grabaciones del también suspendido congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular).