Luis Castañeda Pardo: "Sin importar el resultado, siento que he ganado"

El candidato a la alcaldía de Lima por Solidaridad Nacional (SN), Luis Castañeda Pardo, se mostró optimista frente a los comicios municipales de este domingo y resaltó la experiencia adquirida durante la campaña, sean cuales sean los resultados finales.

“Sin importar el resultado, he ganado. Ha sido una experiencia enriquecedora, como una de esas pocas que uno tiene oportunidad de vivir en la vida”, manifestó Luis Castañeda Pardo a Latina.

El aspirante al sillón municipal brindó estas declaraciones mientras compartía un desayuno con vecinos de la urbanización Mirones Alto, en el Cercado de Lima.

“Ha sido un lugar que me ha acompañado a lo largo de la campaña. Esta es la tercera ocasión que tengo oportunidad de compartir con ellos y les he agarrado muchísimo cariño”, refirió sobre el lugar donde compartió el desayuno electoral.

Castañeda Pardo señaló que acudirá a votar aproximadamente a las 11 a..m., en las aulas de la Universidad Ricardo Palma, ubicada en Surco.

Agregó que durante la jornada electoral no estará acompañado del actual burgomaestre capitalino Luis Castañeda Lossio, quien por ley debe mantener una imagen imparcial en relación a las candidaturas a la alcaldía de Lima.

“Evidentemente me gustaría que como parte de mi familia esté aquí conmigo pero prefiero no colisionar con ningún problema. Así que voy a hacer mi jornada de manera individual. Quizás mi hermano me acompañe”, indicó.