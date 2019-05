Cinco puntos que debes saber sobre aporte de OAS a Luis Castañeda

José Adelmário Pinheiro, ex presidente de la constructora brasileña OAS, reveló a los fiscales del Equipo Especial del Caso Lava Jato, el pasado 26 de abril, que en el 2014 entregó un aporte de US$100 mil para la campaña de Luis Castañeda Lossio, en la que fue elegido alcalde de Lima por tercera vez.

A continuación te presentamos los cinco puntos que debes saber sobre esta declaración contra el ex alcalde de Lima y líder de Solidaridad Nacional.

1. Reunión en casa de Castañeda

Pinheiro relató que entre los meses de setiembre y octubre del 2014, “Castañeda me invitó a una cena en su casa y había otros invitados. […] Durante la cena le pedí a Castañeda para hablar en privado y nos reunimos en un ambiente privado de su departamento, y yo le ofrecí US$100 mil de aporte para su campaña”.

El aporte, según informó el diario ‘El Comercio’, se habría producido el 2014, para la campaña de Castañeda a la Municipalidad de Lima luego de la gestión de Susana Villarán , a cuya postulación reeleccionista también apoyó OAS.

2. Dinero sí fue entregado

El ex presidente de OAS dijo que Castañeda Lossio aceptó la oferta y llamó a Martín Bustamante, ex presidente de Emape y hombre de su absoluta confianza, para coordinar la entrega del dinero con Leonardo Fracassi Costa, ex director de obras de OAS en el Perú.

“Puedo confirmar que se hizo el pago y que Leonardo Fracassi lo programó con la ‘controladoría’”, precisó Pinheiro.

La ‘controladoría’ (contraloría en español) era una oficina de OAS que servía para cumplir los acuerdos ilícitos de pago de coimas, así como para estructurar operaciones financieras a través de la elaboración de contratos ficticios. Esta también se conoce como caja 2.

3. Hombre de confianza

Martín Bustamante conoce desde su juventud a Luis Castañeda, cuando ambos vivían en Chiclayo. Desde marzo del año pasado, es el secretario general de Solidaridad Nacional. Antes fue secretario general de Disciplina del partido.

Además, Bustamante presidió el directorio de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) desde abril del 2003, durante la primera gestión de Castañeda en la Alcaldía de Lima.

Actualmente, Bustamante es teniente alcalde de Miraflores por Solidaridad Nacional. Tras la publicación sobre el aporte, el alcalde del distrito, Luis Molina, presentó su renuncia irrevocable al partido.

4. Existen pruebas

En comunicación con ‘Perú21’ el abogado de Leo Pinheiro, Fernando Silva, informó que su defendido y la empresa “cuenta con toda la documentación para sustentar las entregas de dinero” por parte de OAS.

“Nosotros hemos respondido a todas las preguntas que ha hecho la Fiscalía. Entregaremos la documentación conforme se cierre la colaboración eficaz”, señaló.

5. Hay antecedentes

En el 2009, durante la gestión de Luis Castañeda en la Municipalidad de Lima, se firmó la concesión de la Línea Amarilla con el Consorcio Lamsac, del cual era socio mayoritario OAS, a través del cual se entregaba el cobro de peajes por periodo de 20 años.

En la gestión de Susana Villarán (2010-2014), se renegoció el contrato e incluyó una adenda por la cual se incrementaba la inversión de dicha empresa brasileña, además de ampliarse la concesión por 10 años más.