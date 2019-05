Luis Castañeda acudirá al Congreso para responder por proyecto Línea Amarilla

El ex alcalde de Lima Luis Castañeda deberá acudir a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso para responder por los contratos de concesión de los proyectos Línea Amarilla y el by-pass de 28 de julio.

El ex burgomaestre capitalino deberá dar su testimonio por los contratos que la comuna metropolitana firmó con las empresas brasileñas OAS y Odebrecht durante su segunda y tercera gestión edil.

La sesión de dicho grupo de trabajo está fijada para las 4 p.m. Inicialmente, estuvo fijada para las 9 a.m., pero se decidió reprogramarla.

Cabe indicar que el pasado 7 de mayo la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán se presentó ante dicha comisión para responder sobre la ejecución del proyecto Línea Amarilla, la negociación y suscripción del contrato Vías Nuevas de Lima (Rutas de Lima) y los cambios en las tarifas de peaje en ambos casos.

Ese día también estuvo citado José Miguel Castro, ex gerente municipal de la comuna capitalina durante la gestión de Villarán. Sin embargo, aunque llegó y espero su turno, Castro se retiró argumentando que tenía que atender diligencias fiscales. A la siguiente citación, el ex funcionario no acudió porque, según indicó, tenía que esperar el requerimiento de prisión preventiva en su contra.

El juez Jorge Chávez Tamariz dictó este martes 18 meses de prisión preventiva para ambos, como parte de la investigación por la recepción de aportes ilegales de las empresas Odebrecht y OAS por US$10 millones.