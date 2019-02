Luciana León: Apra aún no decide si apoyará interpelación a Villanueva

La congresista Luciana León, de la Célula Parlamentaria Aprista, aseveró este martes que su bancada aún no ha definido si apoyará o no el pedido de interpelación al primer ministro César Villanueva anunciada por la legisladora Yeni Vilcatoma, de Fuerza Popular, por su posible responsabilidad en la fuga del país del ex juez supremo César Hinostroza.

“Aún no hemos definido en bancada el tema de la interpelación al premier César Villanueva, pero creo que sí hay muchos temas que el Ministerio del Interior y el Ejecutivo deben explicar a la población sobre la orden de videovigilancia que pesaba contra el señor Hinostroza, como ahora sabemos”, sostuvo en diálogo con el diario ‘Correo’.

En otro momento, León indicó que “no esperará hasta el inicio de la próxima legislatura” ver el caso del congresista Edwin Donayre en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria que preside.

Aseguró que apenas la Comisión de Constitución le remita su opinión consultiva sobre la situación del legislador, convocará a una sesión. Precisó, en ese sentido, que dicha opinión “no es vinculante” con lo que se vaya a decidir en su grupo de trabajo.

“El caso del congresista Edwin Donayre debe ser resuelto con la máxima celeridad, así lo exige la ciudadanía. Por ello, apenas nos sea remitido el informe de la Comisión de Constitución, convocaremos a sesión para votar el caso”, explicó.

“No vamos a esperar hasta marzo a que inicie la próxima legislatura, es dilatar innecesariamente el tema, ya que, además, como lo hemos dicho, la opinión de la comisión dirigida por la congresista Rosa Bartra, no es vinculante”, remarcó.