Lourdes Flores evitó responder por temas ajenos a los aportes del Apra

Este martes, la lideresa del Partido Popular Cristiano, del PPC, Lourdes Flores Nano declaró ante el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del caso Lava Jato, en calidad de testigo en la investigación que se sigue por los aportes de la empresa Odebrecht a las campañas presidenciales en el Perú.

A su salida de la fiscalía, Lourdes Flores indicó a la prensa que solo respondió por temas relacionados a la citación, referidos al financiamiento de la campaña presidencial del ex presidente Alan García en el 2006.

“A las preguntas pertinentes sobre mi conocimiento a la campaña del 2006 [del Apra], he respondido que no sé nada y en relación a otras preguntas, ajenas a esta materia, he sostenido que este no era el lugar para preguntar sobre esos hechos, de modo tal que en eso se ha limitado mi declaración”, manifestó.

En esta primera diligencia, Lourdes Flores Nano debió responder por el financiamiento de la campaña del ex presidente Alan García. A las 3 de la tarde está citada para responder por el financiamiento de la campaña de Keiko Fujimori.

“Esta mañana, a las 11 de la mañana, yo debía responder qué cosa sé del financiamiento del Apra, pero como no sé nada, esas han sido mis respuestas”, precisó.

En ese sentido, la ex candidata presidencial indicó que “honestamente, sí” le parece extraño que la citen para declarar por estos casos, pero como ciudadana concurrirá a todas las citaciones que le haga la fiscalía.

“No le puedo negar a la autoridad su derecho de citarme. Frente a cada circunstancia tendré que responder, [que es] lo que tiene que hacer un testigo”, agregó.

Como se recuerda, se supo que el objetivo de estas diligencias es conocer la modalidad que empleaba la constructora brasileña para ponerse en contacto con los candidatos presidenciales para apoyarlos económicamente en sus campañas.

Pese a que Flores Nano no está investigada, el fiscal José Domingo Pérez manifestó la semana pasada que el Ministerio Público estaba evaluando abrir una indagación preliminar por los presuntos aportes que habría recibido durante sus campañas por parte de Odebrecht.