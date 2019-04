Lourdes Flores: "No tengo nada de que arrepentirme en toda mi vida política"

La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores, aseguró este martes que no tiene “absolutamente nada” de que arrepentirse por los hechos realizados a lo largo de su vida política. En esa línea, señaló que se “sentiría intranquila” de haber hecho algo ilícito.

“Puedo decir con total tranquilidad y mirando a los ojos que no tengo absolutamente nada de que arrepentirme de todos lo que he hecho en mis años de mi vida política. Ahora soy una ciudadana obligada a rendir cuentas”, sostuvo en una entrevista con Canal N.

“El otro día le decía a mi abogado que tengo 40 años de vida política, si yo sintiera el mayor atisbo de haber hecho algo incorrecto yo me sentiría intranquila, pero qué puedo sentir de intranquilidad si lo único que hecho en mi vida es procurar actuar con mucha corrección”, explicó.

Estas declaraciones se producen luego de que el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confirmase que aportó dinero para la campaña electoral de Flores Nano el 2010.

Al respecto, la ex candidata presidencial indicó que los aportes de campaña no registrados “no están tipificados como delito en el Perú” y cuestionó que no se haya permitido que su abogado esté en el interrogatorio a Barata.

“Se están llevando a cabo investigaciones [por aportes de Odebrecht a campañas electorales] en las que yo creo que si finalmente triunfa la verdad y el derecho se tendrá que decir que esas cosas y esas conductas no están tipificadas como delito en el Perú. Desde un punto de vista jurídica yo creo que esto no es un delito y me parecería bien que se legisle sobre el tema”, consideró.

“Yo le había pedido al fiscal a cargo de mi caso, el doctor Puma, que si en alguno de los interrogatorios a Barata se iba a preguntar algo sobre mí, es mi derecho poner un abogado para ayudar a esclarecer las cosas. Se me dijo que no porque en su momento mi caso iba a tener su interrogatorio. No está bien, porque cada caso debe tener la posibilidad de agotar las preguntas”, lamentó Flores Nano.