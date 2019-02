Lourdes Flores: "Dinero lo recibió Canepa, lo gastó y se usó para encuestas"

La ex candidata presidencial Lourdes Flores Nano aseveró que ella no pidió ni recibió dinero por parte de la empresa Odebrecht para su campaña a la alcaldía de Lima el 2010. Explicó, en ese sentido, que fue su otrora colaborador Horacio Cánepa quien gestionó y pidió dinero a la constructora brasileña.

“En la campaña municipal, entre las cosas que necesitábamos hacer había que hacer unas encuestas. Horacio me dice ‘yo me ocupo’ y efectivamente él se ocupa y responde por todo eso y, en efecto, así lo hizo. Pero, hoy sabemos que él voltea y lo pide a Odebrecht. El monto lo pide él, lo recibe él, lo gasta él y no rinde cuentas. Reconozco un error”, sostuvo en una entrevista con ‘Cuarto Poder’.

Como se recuerda, este viernes el ex gerente general de Odebrecht en el Perú, Raymundo Trindade Serra, declaró ante fiscales peruanos que la constructora brasileña entregó un aporte de unos US$200 mil a favor de la campaña de Lourdes Flores Nano a la alcaldía de Lima en el 2010. El ex ejecutivo detalló que este monto fue entregado en cuatro armadas de US$50 mil cada una a través de Horacio Cánepa.

Flores Nano indicó que el dinero en cuestión no figura en los registros del Partido Popular Cristiano (PPC) porque se administró aparte. Subrayó que su agrupación no tiene ninguna responsabilidad en este caso.

“Las encuestas no aparecen, no ingresan al partido. No se declaran, porque el dinero no ha entrado al partido. Yo sabía que Horacio estaba financiando eso. Debimos haber incorporado esto como una donación de Cánepa, pero el dinero nunca entró al partido. Excluyo de toda responsabilidad al PPC porque el dinero no entró al PPC, Horacio lo gestionó”, manifestó.

En otro momento, la también ex parlamentaria aseguró que la reunión con Jorge Barata y Raymundo Trindade Serra en su domicilio como la detalla un aspirante a colaborador eficaz sí se produjo, pero no se habló de dinero.

“La reunión sí se produjo con Jorge Barata y Raymundo Trindade Serra. Conversamos de proyectos de infraestructura nacional, proyectos de infraestructura de Lima y te puedo asegurar que yo no pedí dinero. Aunque Raymundo ha dicho que sí lo hice. La verdad es que en mis 40 años de vida política en los que he tenido el honor de tener en mi casa a muchísima gente, yo nunca hablo de plata”, declaró.

Finalmente, Flores Nano lamentó haber confiado en Horacio Cánepa y afirmó haberse equivocado al defenderlo reiteradamente.

“A veces uno confía en la gente y uno comete errores. Quienes me conocen sabe que yo actúo con principios y lealtades. Permíteme reconocer con toda hidalguía reconocer que en esa relación [de amistad con Cánepa], lamentablemente me equivoqué”, remarcó.