Lombardi: "Renuncié después del tema de Patricia Donayre y Gilbert Violeta"

El congresista Guido Lombardi, quien renunció el último viernes a la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio (PpK), explicó las razones de su decisión y los problemas que afronta dicha agrupación parlamentaria.

“Yo he tomado la decisión de renunciar después de esa reunión de bancada en la que se discute el tema de Patricia Donayre y Gilbert Violeta”, señaló en entrevista al diario El Comercio.

Es preciso recordar que el altercado se originó, de acuerdo a Patricia Donayre, por una discrepancia generada con su colega de bancada, Gilbert Violeta, ante la propuesta del Apra para que los partidos políticos no puedan ser considerados organizaciones criminales.

En la discusión, Violeta habría tenido una “reacción violenta y malcriada”, según denunció Donayre, por lo que exigió su sanción y expulsión de la bancada. Violeta respondió con disculpas públicas desde las redes sociales aunque aseguró que nunca le faltó el respeto a nadie.

“Fue muy desagradable porque algunas mujeres de la bancada se pusieron del lado de Violeta, no en lo político, sino en la forma de la acusación. La acusación de Patricia era que había sido atacada de manera sexista, abusiva, prepotente y con lisuras en el hemiciclo. ‘Sí, pues, eso no es sexismo, porque un ‘carajo’, un ‘cojuda’ se le va a cualquiera en una discusión’, dijeron”, precisó Guido Lombardi.

“En un momento como el que estamos viviendo, en el mes de la no violencia contra la mujer, “cállate, cojuda” ¿no es sexismo? Por favor”, añadió el congresista renunciante a la bancada oficialista.

Precisó, no obstante, que la situación del congresista Salvador Heresi fue la principal razón de su dimisión, ya que nunca dio explicaciones de su polémica reunión con César Hinostroza, hecho revelado en agosto tras la difusión de los “CNM Audios”.

“Quizá el tema que más irritante me ha resultado es el de Salvador Heresi y sus conversaciones con [César] Hinostroza, que nunca le da explicaciones a la bancada y la bancada nunca se las exige pese a mi insistencia. Y esto viene arrastrándose desde julio”, apuntó.

“Conversé mi renuncia con el presidente”

Guido Lombardi recalcó que justificó su renuncia a la bancada oficialista ante el presidente Martín Vizcarra y aseguró que pretende continuar colaborando con su gobierno desde la posición de congresista independiente.

“Me reuní con él el viernes a las 11:30 a.m. y le conté con detalle lo que te estoy contando a ti. El presidente me dio la razón en algunas afirmaciones que hago sobre la bancada y me dijo que comprendía perfectamente. Yo le dije: “Presidente, creo que más útil le puedo ser actuando con independencia de la bancada y libremente”“, manifestó.

Lombardi criticó, además, que en Peruanos por el Kambio no exista una cohesión de bancada ni una agenda coordinada con el gobierno, opinión que comentó a sus colegas y “fue la gotita que faltaba” para confirmar su renuncia.

“No tenemos una agenda parlamentaria y hay que tenerla. Lo que dijo Villanueva: “Somos un gobierno sin bancada y sin partido”. Es una verdad de a puño; o sea, no hay bancada y no hay partido. Qué vida orgánica tiene este partido que ha sacado menos de 1% en las elecciones municipales”, comentó.

“Si se permitiera la formación de nuevos grupos parlamentarios, aquel en el que yo me siento más cómodo es el de Costa, De Belaunde, Zevallos, al que parece haberse sumado Francesco Petrozzi”, agregó Lombardi.