Letona: “No hay nada de qué arrepentirse sobre la renuncia de PPK”

La congresista (Úrsula Letona a quien Fuerza Popular aún no le acepta su renuncia) aseguró que el fujimorismo no tiene “nada que de qué arrepentirse” respecto a la salida del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) del Gobierno e indicó que “los hechos” le han dado la razón.

“Nosotros [en Fuerza Popular] sabíamos el costo político que implicaba iniciar un segundo proceso de vacancia contra un presidente presuntamente corrupto. Hoy los hechos nos dan la razón, el señor Kuczynski enfrenta gravísimas denuncias y, por lo tanto, creo que no hay nada de que arrepentirse respecto al fondo del tema”, sostuvo en diálogo con el diario ‘Correo’.

“Sin embargo, creo que en algunos casos se perdieron las formas y eso ha sido lo que más se ha posicionado. En el tema de fondo, creo que el señor Kuczynski tiene mucho que explicarle al país y a sus autoridades”, señaló.

En otro momento, al ser consultada al respecto, la legisladora consideró que el retorno de Kenji Fujimori al Congreso pasa porque el suspendido parlamentario presente una solicitud para su retorno. Explicó que no ha conversado de dicha situación con Keiko Fujimori en sus visitas al Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

“No hemos hablado nada de Kenji [con Keiko]. En lo personal, creo que tiene que ser una decisión de él, todavía no ha presentado ninguna solicitud para su regreso, pero debería ser objeto de una evaluación personal de Keiko, más que familiar” manifestó.

“Es una decisión que tomaré luego de que Kenji envíe la solicitud al Congreso. Quiero conocer sus fundamentos”, indicó Letona.