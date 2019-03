Yonhy Lescano invitó a trabajar a periodista que lo denunció por acoso sexual

El congresista Yonhy Lescano aseguró que invitó a trabajar por Acción Popular a la periodista que lo denunció por acoso sexual en el Parlamento Nacional y agregó que tenía una “cordial amistad” con la agraviada.

“Le dije: ‘Vamos a comenzar a trabajar en Acción Popular con miras al 2021’ y ella me contesta [el mensaje]. Si soy agresor, ¿cómo me contesta? (…) Finalmente [la periodista] me dijo que por ahora no tenía tiempo y todo lo demás”, refirió.

En Radio Nacional, rechazó la denuncia en su contra y dejó entrever que el fujimorismo o el Apra estarían detrás de la acusación, utilizando a la periodista con tal fin, a raíz de haber anunciado su candidatura presidencial al 2021.

“Yo creo que hay una patraña. Soy un político que incluso he anunciado mi candidatura presidencial, hay una evidente guerra sucia para enlodarme, ensuciarme y mancharme. Esos son los fujimorismos al que siempre me enfrento, al Apra también. A veces las personas son utilizadas. No tengo ni idea”, expresó.

Asimismo, Lescano sostuvo que le entregó su celular a los integrantes de su personal de seguridad, Herbert Salazar Valencia y José Sánchez Esquives, para que contestaran sus llamadas, pero ellos le aseguraron que no saben quién envió los mensajes.

“Quiero aclarar que ese día y a esa hora yo no tenía el teléfono para escribir ese tipo de mensajes, lo tenía el personal de la Policía. Ellos han reconocido que yo les dejé el celular esos días ante su comando. Incluso les llamé la atención. Los dos suboficiales van a declarar ante la Comisión de Ética”, indicó.

Lescano también se preguntó por qué la periodista no denunció el hecho en su momento, ya que tras lo ocurrido le dio las explicaciones del caso y le pidió disculpas.

“Le pedí disculpas por esos mensajes que yo no había escrito, le expliqué que esos mensajes los encontré en el teléfono y que habían sido hechos por terceros. La señora quedó satisfecha con la explicación. Habría que preguntarle por qué decide denunciar ahora”, sentenció.