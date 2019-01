Yonhy Lescano afirma que acuerdo de la Comisión de Fiscalización "es inconstitucional"

El congresista Yonhy Lescano, Acción Popular, calificó como inconstitucional la decisión de la Comisión de Fiscalización de aprobar que se investiguen las contrataciones del consorcio Conirsa, luego que presidente Martín Vizcarra indicara que su empresa C y M Vizcarra brindó servicios a esta firma y no directamente a Odebrecht.

Según indicó Lescano, se trata de una decisión que no respeta la Constitución Política del Perú que indica que el presidente de la República solo puede ser investigado en caso de traición a la Patria, por impedir elecciones parlamentarias y presidenciales o por disolver el Congreso.

“Es un acuerdo inconstitucional, no se puede hacer esto. Si ya no respetamos la ley y utilizamos mayorías arbitrarias en el Congreso del fujimorismo y de aliado el Apra y otras más que lamentablemente no han tenido clara la situación para hacer determinadas acciones, solamente por cuestiones políticas estamos perdiendo”, sostuvo en Canal N.

Esta mañana, con votos de Fuerza Popular, Frente Amplio y el Apra se aprobó investigar todas las contrataciones que llevó a cabo el consorcio Conirsa para las obras de la Interoceánica Sur.

“El objetivo no es investigar al Consorcio Conirsa, sino investigar a Vizcarra. Si mintió, que le presenten moción de vacancia, que pidan alguna cuestión conforme a la Constitución, pero no utilizar una comisión para investigarlo cuando la Constitución expresamente lo prohíbe”, afirmó Yonhy Lescano.

Asimismo, indicó que la Constitución “debe respetarse” y no se debe utilizar al Congreso para situaciones de “carácter político”.

“La Constitución debe respetarse por lo menos en el Parlamento Nacional y no utilizar el Congreso para situaciones de carácter político contra determinado funcionario público, en este caso el señor Vizcarra”, manifestó el legislador.