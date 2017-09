Kenji Fujimori: "Voy a luchar para quedarme en casa"

El congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, aseguró que hará todo lo posible para quedarse en su grupo político, refiriéndose al proceso disciplinario que sus compañeros de bancada abrieron en su contra.

“Voy a luchar para quedarme en casa, porque me he sacado la mugre para crear el partido. He recolectado 800 mil firmas para crear Fuerza 2011, que luego pasó a llamarse Fuerza Popular”, manifestó a ‘Cuarto Poder’.

Aseguró que, si sus compañeros de bancada deciden expulsarlo de Fuerza Popular, apelará a todas las instancias legales.

“Apelaré a todas las instancias internas legales. En el Congreso anterior, algunos congresistas, como Martha Chávez, muchas veces votaban en contra de la bancada y nunca se les abrió un proceso disciplinario. En el Parlamento actual, hemos tenido casos de unos congresistas que han llegado en estado etílico y nunca se les ha abierto un proceso disciplinario, y a mí de frente”, puntualizó.

