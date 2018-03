Kenji Fujimori: "lamento las actitudes delincuenciales de Keiko"

El congresista Kenji Fujimori, quien ha sido vinculado en la compra de congresista para evitar la vacancia presidencial, convocó a la prensa para explicar el rol que tiene en los videos que fueron presentados por Fuerza Popular, partido que lidera su hermana, Keiko Fujimori.

“Lamento muchísimo las bajezas y las actitudes delincuenciales de Fuerza Popular y de mi hermana Keiko al operar con esas actitudes, grabando de manera oculta y tergiversando información”, fue lo primero que dijo Kenji a la prensa.

“Como hermano me ha dolido porque no es una actitud de hermanos. En todas las reuniones de bancada en las que se me ha humillado no he hecho esas cosas”, agregó el parlamentario.

Luego aseguró que su participación en los videos es por las gestiones que “cualquier autoridad hace” y que buscaba fortalecer la gobernabilidad y “destrabar los proyectos de inversión pública”.

Asimismo, el menor de los Fujimori aclaró que la intención del parlamentario denunciante, Moisés Mamani, no solo era filmarlo a él, sino también a su padre, Alberto Fujimori.