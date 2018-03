Kenji Fujimori: "Demostraré quiénes son los corruptos"

El congresista Kenji Fujimori aseguró que el polémico ‘kenjivideo’ en el que aparece fue “editado maliciosamente”, que se someterá a todas las investigaciones y demostrará “quiénes son los corruptos”.

En un video compartido en las redes sociales, el parlamentario dijo que nunca invitó al congresista Moisés Mamani, protagonista de los ‘kenjivideos’, a conversar con él. “Fue él quien me buscó al finalizar la sesión del congreso en la oficina, así como también buscaría reiterativamente a ministros de estado y al propio presidente de la República”.

En ese sentido, enfatizó que no participó ni estuvo presente en la reunión con los congresistas Mamani, Modesto Figueroa, Carlos Ticlia y Bienvenido Ramírez.

“En la única reunión con el congresista Mamani, la conversación giró principalmente en torno a la repartija de obras desde la Comisión del Presupuesto. El video fue editado maliciosamente”, dijo.

“La comisión asigna presupuestos arbitrariamente y lo viene haciendo en los últimos 2 años. Se ha repartido obras por el valor de 5 millones de soles a cada parlamentario de Fuerza Popular con su lista de proyectos en mano. Si esta es una práctica común en la comisión y no un delito, entonces me pregunto de qué se me acusa”, agregó.

Además, dijo: “Me someto a todas las investigaciones, seré testigo en los casos que sea necesario y demostraré quiénes son los corruptos. Lamento y rechazo el operativo delincuencial para incriminarme. El vergonzoso ejercicio ilegal de reglaje, la grabación y la extorsión han llegado a todos los niveles de la política hasta remover del cargo al presidente y desaforar a congresistas para recuperar la mayoría absoluta del Congreso”.

Finalmente, aseguró que no es un corrupto y que “este golpe bajo ha afectado a mi madre, a mi padre y a los peruanos que confían en mí”.

“Esto no se trata de una lucha contra la corrupción, sino una lucha por el poder. El Perú no merece esto”, puntualizó.