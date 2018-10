Kenji Fujimori se pronunció tras anulación de indulto a su padre Alberto Fujimori

El suspendido congresista Kenji Fujimori aseveró esta noche que no se va a quedar “de brazos cruzados” tras la decisión del Poder Judicial que deja sin efecto el indulto humanitario a su padre el expresidente Alberto Fujimori.

Aseguró, en esa línea, que luchará “en todas las instancias judiciales, políticas” por recobrar la libertad de su padre.

“Siempre lo he dicho […] mi objetivo, mi meta era lograr su libertad, y por supuesto que no me voy a quedar de brazos cruzados. Vamos a luchar en todas las instancias judiciales, políticas, pero de brazos cruzados no me voy a quedar”, sostuvo Kenji Fujimori a la prensa desde la Clínica Centenario a donde acompañó a su padre luego de que este sufriera una crisis en su estado de salud.

El menor de los Fujimori Higuchi indicó que los momentos vividos con su padre “en estos 9 meses” que estuvo en libertad “han sido los momentos más felices” de su vida. Remarcó, en ese sentido, que está “destrozado” por este fallo que retorna a su padre a prisión.

“En estos 9 meses que he podido estar con mi padre en casa, que he pasado mi cumpleaños con él, he pasado navidad con él y han sido los momentos más felices de mi vida. Estoy consternado, estoy sumamente dolido, me siento destrozado por la noticia del día de hoy”, señaló.

Previamente, Kenji Fujimori se había pronunciado a través de sus redes sociales al respecto.

“Como hijo de Alberto Fujimori es mi deber humano estar con él en sus momentos más difíciles. Hoy nuevamente estoy contigo en una ambulancia, te amo y si tengo que dar mi vida y hasta mi libertad por ti, así lo haré. Siento mucho dolor”, escribió en su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, el 24 de diciembre del año pasado, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le otorgó un indulto humanitario a Alberto Fujimori quien llevaba cumpliendo 12 años de los 25 a los que fue condenado por los casos de La Cantuta y Barrios Altos.

Por su parte, Kenji Fujimori dejó su curul en el Parlamento tras ser suspendido mientras duren las investigaciones fiscales en su contra por su participación en una serie de videos en los que presuntamente se ofrecieron obras públicas a congresistas a cambio de votos en contra de la vacancia presidencial a PPK.