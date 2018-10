Keiko Fujimori: Testigo contará todo sobre los aportes a Fuerza 2011

Daniel Mellado, apodado “El Mensajero”, quien es acusado de depositar casi 500 mil dólares en aportes de Fuerza 2011, que postuló a la Presidencia a Keiko Fujimori, aseguró que contará todo lo que sabe.

En el programa “Punto Final” de Latina, afirmó que trabajó como mensajero de una antigua empresa de Giancarlo Bertini Vivanco (47) entre los años 1993 y 2013. Ganaba 1,500 soles mensuales.

Según la acusación fiscal, este hombre transfirió 477 mil dólares entre marzo y junio del 2011 a una cuenta bancaria ligada al partido que lidera Keiko Fujimori. En total hizo 91 transacciones por pedido de su jefe.

“Voy a contar todo, le he dicho al fiscal que no tengo por qué correrme, no tengo por qué huir”, expresó al programa, donde negó haber aportado 10 mil dólares a Fuerza 2011 porque no contaba con ese dinero.

Cabe indicar que Daniel Mellado figura entre los 20 presuntos integrantes de una organización criminal dentro de Fuerza 2011, que habrían realizado aportes ilícitos para la campaña presidencial del 2011.

Los ex esposos Giancarlo Bertini y Patrizia Coppero eran dueños de las empresas Office Usa SAC e Italia Import Export, ambas dedicadas al comercio, de las cuales una de ellas funcionaba en Surquillo. En esta empresa trabajaba Daniel Mellado.

Es necesario señalar que Giancarlo Bertini es hijo de Eugenio Bertini Vinci, exgerente general del Banco Wiese y que en su momento fue grabado en la sala del desactivado Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) junto a Vladimiro Montesinos.