¿Keiko Fujimori quiso poner trabas al Ejecutivo?, difunden polémico audio

Yesenia Ponce Villarreal, congresista de Fuerza Popular representante de Áncash, que hoy está en la mira de las investigaciones por supuestamente haber consignado información falsa en su hija de vida, manifestó que la lideresa de su grupo político, Keiko Fujimori, le habría impedido presentar al Congreso el destrabe del *proyecto especial de *irrigación Chinecas, como parte de un cálculo político.

En un audio difundido por Cuarto Poder, que está en manos de la fiscalía de la región Áncash, la polémica parlamentaria señala que en su partido todavía habría resentimiento hacia el gobierno y que no importaría si al final una decisión política termina perjudicando a poblaciones enteras.

El audio habría sido grabado a principios de año por el círculo íntimo de la congresista de Fuerza Popular, en su casa, en una reunión con el hoy preso expresidente regional de Áncash Enrique Vargas Barnechea, entre otras personas.

“Me llama a su despacho, a una reunión, y me dice Keiko: ‘¿Yesenia, vamos a ayudar al Ejecutivo?, ¿le vamos a solucionar al Ejecutivo? Nosotros vamos a ser gobierno el 2021. Este proyecto tiene que ser nuestro. ¿Por qué le vamos ayudar al Ejecutivo con este proyecto?’ Allí me quedé fría. Muy buen proyecto, pero no es el momento”, dice la parlamentaria en el audio.

“’Así que hay que guardarlo y a su momento, o sino nosotros mismos lo hacemos realidad’. ‘Pero presidenta, ¿2021?’, le digo. ‘Si, hay que guardarlo’. Miércoles, nos hemos quemado las pestañas, todo, para que mi partido me diga eso”, continúa Ponce Villarreal.

“Me dice: ‘Ahora tenemos que ser leales a nuestro partido y si a nuestro partido políticamente no le gusta o no está de acuerdo, o ese proyecto tiene que beneficiar al Ejecutivo, no va Yesenia’. No me interesa así se perjudiquen diez mil, cien mil personas. ¡No va!’”, agrega.

