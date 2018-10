Keiko Fujimori pide a Vizcarra construir agenda de reencuentro nacional

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hizo una invocación al presidente Martín Vizcarra y a los partidos políticos del país iniciar un diálogo conjunto para construir una “agenda de reencuentro nacional”.

“Invoco a Vizcarra y a los partidos políticos para que construyamos una agenda de reencuentro nacional, que priorice nuestras coincidencias y deje atrás nuestras diferencias”, dijo en conferencia de prensa.

La excandidata presidencial solicitó a la bancada de Fuerza Popular iniciar un diálogo con todas las fuerzas políticas en el Congreso, para así alcanzar una agenda consensuada que permita llevar a cabo este reencuentro nacional.

“Es momento de recuperar un diálogo sincero para seguir trabajando en lo que nos une”, señaló desde su local partidario en Surco.

Fujimori Higushi también refirió que la experiencia de vivir ocho días con detención preliminar le hicieron comprometerse en promover un nuevo escenario de diálogo entre el Gobierno y los partidos políticos.

“En el peor momento me di cuenta que el odio y la confrontación estaba dañando no solo a mí, sino a mi familia. Esta experiencia me ha comprometido en ser yo la que promueva un nuevo reencuentro entre todos los sectores políticos, entre todos los peruanos. No busquemos culpables en los demás, miremos hacia delante”, indicó.

Tras calificar su detención como “una de las partes más difíciles de mi vida”, Keiko Fujimori reiteró su defensa a la presunción de inocencia y pidió terminar de una vez con esta “guerra política”.

“Terminemos esta guerra política, reconociendo que todos hemos sido parte de ella. Hagámoslo por el país, por nosotros. Con este fin, Fuerza Popular realizará cambios en los diferentes niveles”, remarcó.

Respecto a la contratación de Walter Jibaja como asesor en la bancada de Fuerza Popular, la excandidata presidencial afirmó que se está haciendo una evaluación dentro del personal que está trabajando en su agrupación.