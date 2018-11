Keiko Fujimori: "No deja de sorprenderme la capacidad de burlarse del dolor ajeno"

La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori aseveró esta tarde que no deja de sorprenderle que “algunos” puedan “burlarse del dolor ajeno” en referencia a los comentarios ofensivos del comediante Carlos Galdós sobre su situación en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

La ex candidata presidencial precisó que no solo ella fue ofendida, sino toda la población penal femenina.

“No solo me denigró a mí, lo hizo con todas las mujeres que hoy vivimos en prisión. No deja de sorprenderme la capacidad de algunos de disfrutar y burlarse del dolor ajeno”, escribió en su cuenta de Twitter.

