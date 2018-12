Keiko Fujimori: "No busqué asilo pese a que varias personas me lo han sugerido"

Desde prisión, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que pese al proceso que afronta el cual ha calificado de ser arbitrario, no ha buscado asilo político en ninguna embajada. Esta mañana la Sala Penal de Apelaciones evalúa el pedido para revocar la prisión preventiva por 36 meses en su contra impuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho.

“Yo no me he fugado nunca. Si hay algo que me caracteriza es haber vuelto una y otra vez al Perú. No he buscado asilo pese a que varias personas me lo han sugerido”, dijo Keiko Fujimori en los minutos de participación que tuvo a través de una videoconferencia.

Asimismo, la lideresa de la agrupación fujimorista se reafirmó en su acusación contra Concepción Carhuancho de estar parcializado en el proceso y cometer abusos en su contra.

“Hoy me reafirmo, todas estas arbitrariedades dejan serias dudas sobre la imparcialidad de un juez que a priori ya habría tenido decidido sentenciarme a prisión preventiva, dinamitando el debido proceso”, dijo.

Además, según Keiko Fujimori, la tesis fiscal presenta serias mentiras con las cuales se le pretende acusar por el presunto delito de lavado de activos, sin corroborar lo declarado por los testigos protegidos.

“¿Cómo una persona puede ser privada de su libertad por lo dicho por un testigo sin haber sido corroborados (los hechos)? Hasta ahora no lo entiendo (…) Según el fiscal (José Domingo) Pérez, Odebrecht habría financiado mi campaña con el objetivo de asegurarse un beneficio; sin embargo, esta tesis se desbarata porque no se ha acreditado la recepción de esta supuesta aportación, además porque nunca llegamos a ser gobierno”, precisó.

Por otro lado, Fujimori Higuchi negó tener conocimiento del dinero recibido por Jaime Yoshiyama de parte del empresario Juan Rassmuss. “¿No creen que si lo hubiera sabido no lo hubiese dicho desde un principio? Si hubiese sabido me hubiese evitado esta cruel pesadilla pues la simulación de aportes es una falta administrativa”, indicó.

Finalmente, refirió que no existe peligro procesal de fuga en su caso ni ninguna intención de obstruir a la justicia y solicitó se respete el debido proceso y su presunción de inocencia.

“La fiscalía no ha mostrado una sola prueba de que yo haya cometido un delito, mi hoja de vida demuestra que no existe peligro procesal de fuga. No ha existido ningún acto de obstrucción de la justicia”, sostuvo.