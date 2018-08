Keiko Fujimori niega reunión y vínculos con César Hinostroza

Luego que la declaración del colaborador eficaz la colocara en una reunión con César Hinostroza, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hizo uso de sus redes sociales para expresar su descontento y negar cualquier vinculación con el ex magistrado.

“Una supuesta referencia a mi nombre, un supuesto dicho en una conversación de terceros no escuchada sirven de instrumentos para una difamación!”, escribió la excandidata presidencial en Twitter.

Una supuesta referencia a mi nombre, un supuesto dicho en una conversación de terceros no escuchada sirven de instrumentos para una difamación! — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 31 de agosto de 2018

En la red social, Keiko Fujimori negó haberse reunido con César Hinostroza, mucho menos haberle solicitado al congresista Héctor Becerril que coordinara dicha cita en mayo pasado.

“Nunca he recibido a ningún juez. Nunca me he reunido con el juez Hinostroza. Nunca le he solicitado a Héctor Becerril que coordine tal reunión. #BastaDeMentiras”, sentenció.

Nunca he recibido a ningún juez. Nunca me he reunido con el juez Hinostroza. Nunca le he solicitado a Héctor Becerril que coordine tal reunión. #BastaDeMentiras — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 31 de agosto de 2018

Como se recuerda, el diario “La República” difundió la versión de un testigo protegido ante el Ministerio Público, donde afirma que la reunión entre Keiko Fujimori y César Hinostroza se llevó a cabo en mayo pasado.

Según esta versión, primero César Hinostroza se reunió con el congresista Héctor Becerril en la casa de Antonio Camayo entre el 3 y 4 de mayo.

Días después, Hinostroza tuvo una reunión con Keiko Fujimori en la casa de la lideresa del fujimorismo, habiendo tratado “diversos temas de política”. En esta segunda reunión intervino el congresista Miguel Torres a través de una llamada telefónica.