Keiko Fujimori al juez: "Me preocupa que ya tenga decisión tomada"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expuso sus alegatos de defensa ante el pedido de la Fiscalía de dictar 36 meses de prisión preventiva por los presuntos aportes de Odebrecht para la campaña electoral del 2011.

Al inicio de su exposición, la ex candidata presidencial cuestionó la objetividad del juez Richard Concepción Carhuancho por haber dictado su detención preliminar durante 10 días y no inhibirse del caso días atrás.

“Me preocupa que diga lo que diga, haga lo que haga, usted ya tiene una decisión tomada. Esta sensación la tengo desde que dictó la injusta detención en mi contra y cuando rechazó inhibirse. Espero estar equivocada”, dijo en su intervención.

Durante su exposición, Fujimori Higushi recordó que construyó su partido en medio de grandes adversidades “y no para lavar activos”.

Con referencia a Jorge Barata, apoderado de Odebrecht en el Perú, Keiko Fujimori remarcó que el fiscal “inventó” una supuesta relación con él. “Nunca tuve una reunión con él. Es absurdo decir que me haya dado dinero”, enfatizó.

Sobre el testigo protegido de la Fiscalía, la lideresa de Fuerza Popular señaló que “miente” al afirmar que Carmela Paucará era su secretaria. “Ella trabajaba en el despacho de Martha Moyano e inicia su trabajo en Fuerza Popular el 2014”, indicó.

Respecto a Vicente Silva Checa, la hija del expresidente Alberto Fujimori refirió que nunca ha sido asesor del partido. “No ha pertenecido ni es militante de Fuerza Popular. Es un abogado al que mi abogada consulta de vez en cuando”, reiteró.

Keiko Fujimori también volvió a insistir en que no se fugará del país y que el hecho de que no tenga casa propia no quiere decir que no tenga arraigo, por lo que consideró que dicho argumento fiscal es “absurdo”.

“No me voy a ir del país. No me fui en el año 2000 cuando cayó el régimen de mi padre y él se fue a Japón. Decidí quedarme a pesar de que sabía que vendrían tiempos difíciles. En ningún momento me corrí. En el 2004 le pedí a Mark casarnos acá, en mi país, con mi familia. No me fugué antes, no me voy a fugar ahora”, precisó.

Durante su exposición, Keiko Fujimori recordó al expresidente Alejandro Toledo, quien se encuentra en Estados Unidos y se niega a regresar al Perú pese a tener orden de captura por presuntamente haber recibido 20 millones de dólares de la empresa Odebrecht.

“¿No hay un expresidente que se ha fugado de manera extraña pese a tener tres casas propias? Desde el 2005 cuando volví al Perú vivo en una casa alquilada, pero eso no le da ningún derecho al fiscal para asegurar que voy a fugar. Eso demuestra la falta de equilibrio y objetividad del fiscal a cargo de este caso”, anotó.

Finalmente, Fujimori Higushi dijo “tener la conciencia tranquila” y que no obstruirá a la justicia. “Mantengo la esperanza de que se me hará justicia. En esta audiencia se ha demostrado que tengo arraigo laboral, que no pienso fugarme, que nunca he obstruido a la justicia”, afirmó.

La lideresa de Fuerza Popular se dirigió al juez Concepción Carhuancho en su última intervención: “Antes de tomar la decisión, le pido tomar en cuenta el principio de la presunción de inocencia. Merecemos como todos los ciudadanos que se respete el debido proceso. Lo que estoy viviendo no se lo deseo a nadie. He sido detenida injustamente, soportando diversas humillaciones. Enfrentaré este proceso en nombre de la verdad, en nombre de mi partido y en nombre de mi familia”.