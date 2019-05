Keiko Fujimori: "jamás me privarán de mi derecho a creer que la justicia vencerá"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, publicó un extenso mensaje en redes sociales, al cumplir su cumpleaños número 44 recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, cumpliendo 36 meses de prisión preventiva por el caso Odebrecht.

“Hoy quiero decirles a todos, que no he perdido la esperanza. Me habrán privado de mi libertad injustamente, con mentiras y sin reconocer que ni siquiera fui gobierno, pero jamás me privarán de mi derecho a creer que la justicia vencerá a la arbitrariedad”, señaló Keiko Fujimori.

En la red social, Keiko Fujimori señaló que toma su reclusión “como un periodo de reflexión, un espacio que está sirviendo para entender muchas cosas” y para “valorar mucho más a la gente que amo”.

“Tengo fe de que todo esto acabe, fe en que podré abrazar día a día a mis hijas, besar a mi esposo, decirles a mis padres cuánto los amo y compartir con ustedes lo que he comprendido. Gracias por su apoyo y solidaridad en el momento más difícil de mi vida. Hoy mi tarea es resistir y salir adelante”, remarcó Keiko Fujimori.

La lideresa de Fuerza Popular también recibió una carta de su padre, Alberto Fujimori, en donde el ex presidente señala que si bien a ambos se les ha privado de su libertad, “jamás podrán quitarnos la satisfacción de ver un país pacificado y en marcha”.

Carta recibida por Keiko de parte de su padre, Alberto Fujimori. pic.twitter.com/50mp4ZRGO3 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 25 de mayo de 2019

En su cumpleaños número 44, Fujimori Higushi recibió la visita de sus hijas y de algunos congresistas de su partido en el centro penitenciario del distrito de Chorrillos.